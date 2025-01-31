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Атлетико подписал кандидата в сборную Украины — о ком речь

31 января 2025 11:57
Станислав Костюк - Редактор
Молодой украинский футболист перешел в один из лучших клубов Испании
Тренер Диего Симеоне празднует победу вместе с "Атлетико". Фото: Reuters/Juan Medina
Станислав Костюк - Редактор

Еще один украинский вратарь будет выступать в чемпионате Испании. Молодой Глеб Удовиченко последовал примеру Андрея Лунина и подписал контракт с клубом из Мадрида.

В данном случае речь идет о мадридском "Атлетико", сообщает "ТаТоТаке". 

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне за последний год пытался заполучить несколько украинских футболистов. Артем Довбик отказался от такого варианта продолжения карьеры и перешел в итальянскую "Рому". В случае с полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым все осталось на уровне слухов. Однако один украинец все же стал игроком "Атлетико". 

Глеб Удовиченко
Глеб Удовиченко в Мадриде. Фото: пресс-служба клуба

Что известно о Глебе Удовиченко 

Молодой 16-летний футболист выступал в системе полтавской "Ворсклы". Скауты "Атлетико" заметили его на одном из сборов украинской команды. После непродолжительных переговоров Удовиченко подписал с мадридцами контракт сроком на два года. Сумма компенсации за игрока не разглашается. 

Глеб Удовиченко
Глеб Удовиченко после трансфера. Фото: пресс-служба "Атлетико"

В чемпионате Испании появился уже четвертый украинский вратарь. Андрей Лунин выступает за мадридский "Реал". Владислав Крапивцов недавно подписал соглашение с каталонской "Жироной". В "Бетисе" выступает воспитанник донецкого "Шахтера" Ян Журавский. 

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