Молодой украинский футболист перешел в один из лучших клубов Испании

Тренер Диего Симеоне празднует победу вместе с "Атлетико". Фото: Reuters/Juan Medina

Еще один украинский вратарь будет выступать в чемпионате Испании. Молодой Глеб Удовиченко последовал примеру Андрея Лунина и подписал контракт с клубом из Мадрида.

В данном случае речь идет о мадридском "Атлетико", сообщает "ТаТоТаке".

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Глеб Удовиченко в Мадриде. Фото: пресс-служба клуба

Что известно о Глебе Удовиченко

Молодой 16-летний футболист выступал в системе полтавской "Ворсклы". Скауты "Атлетико" заметили его на одном из сборов украинской команды. После непродолжительных переговоров Удовиченко подписал с мадридцами контракт сроком на два года. Сумма компенсации за игрока не разглашается.

Глеб Удовиченко после трансфера. Фото: пресс-служба "Атлетико"

В чемпионате Испании появился уже четвертый украинский вратарь. Андрей Лунин выступает за мадридский "Реал". Владислав Крапивцов недавно подписал соглашение с каталонской "Жироной". В "Бетисе" выступает воспитанник донецкого "Шахтера" Ян Журавский.

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