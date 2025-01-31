На Забарного націлилися одразу два клуби з Італії

Захисник Ілля Забарний (праворуч) та форвард Джастін Клюйверт. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Найстабільніший футболіст збірної України Ілля Забарний влітку 2025 року може змінити клубну прописку. На нього претендують команди з різних європейських чемпіонатів.

Англійський "Борнмут" зможе вибрати найбільш вигідну пропозицію щодо трансферу свого гравця, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

За декілька сезонів у складі "Борнмута" Ілля Забарний став зіркою англійської Прем'єр-ліги. Один зі стовпів оборони "вишень" давно перебуває у списку футболістів, якими цікавляться європейські гранди. Керівництво "Борнмута" чекає на офіційні пропозиції щодо гравця і готується до переговорів.

Ілля Забарний проти лідера "Челсі" Коула Палмера. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Нові претенденти на Забарного

На 22-річного футболіста претендує лондонський "Тоттенгем", є чутки про інтерес з боку "Челсі". Французький "ПСЖ" шукає варіанти, які змінять рішення футболіста щодо трансферу в паризький клуб. Раніше з'явилася інформація, що Забарний уже відмовив "ПСЖ".

Тепер повідомляється, що можливість здійснити перехід українського захисника вивчають італійські "Ювентус" і "Наполі". Обидва клуби не збираються поспішати із запитом щодо трансферу Забарного. Така угода буде можлива тільки влітку.

Контракт Іллі з "Борнмутом" діє до кінця червня 2029 року. Англійський клуб хоче отримати за свого футболіста не менше 40 млн євро.

Нагадаємо, Артем Мілевський дозволив собі нецензурне висловлювання про гру одного з футболістів "Динамо".

Тим часом київський клуб готує трансфер гравця, який у перспективі може замінити Андрія Ярмоленка.

Мадридський "Атлетіко" підписав контракт із молодим вихованцем полтавської "Ворскли", який стане четвертим українським голкіпером у Ла-Лізі.