На Забарного нацелились сразу два клуба из Италии

Защитник Илья Забарный (справа) и форвард Джастин Клюйверт. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Самый стабильный футболист сборной Украины Илья Забарный летом 2025 года может сменить клубную прописку. На него претендуют команды из разных европейских чемпионатов.

Английский "Борнмут" сможет выбрать наиболее выгодное предложение по трансферу своего игрока, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

За несколько сезонов в составе "Борнмута" Илья Забарный стал звездой английской Премьер-лиги. Один из столпов обороны "вишен" давно находится в списке футболистов, которыми интересуются европейские гранды. Руководство "Борнмута" ждут официальные предложения по игроку и готовится к переговорам.

Илья Забарный против лидера "Челси" Коула Палмера. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Новые претенденты на Забарного

На 22-летнего футболиста претендует лондонский "Тоттенхэм", есть слухи об интересе со стороны "Челси". Французский "ПСЖ" ищет варианты, которые изменят решение футболиста по трансферу в парижский клуб. Ранее появилась информация, что Забарный уже отказал "ПСЖ".

Теперь сообщается, что возможность осуществить переход украинского защитника изучают итальянские "Ювентус" и "Наполи". Оба клуба не собираются спешить с запросом по трансферу Забарного. Такая сделка будет возможна только летом.

Контракт Ильи с "Борнмутом" действует до конца июня 2029 года. Английский клуб хочет получить за своего футболиста не менее 40 млн евро.

Напомним, Артем Милевский позволил себе нецензурное высказывание об игре одного из футболистов "Динамо".

Тем временем киевский клуб готовит трансфер игрока, который в перспективе может заменить Андрея Ярмоленко.

Мадридский "Атлетико" подписал контракт с молодым воспитанником полтавской "Ворсклы", который станет четвертым украинским голкипером в Ла Лиге.