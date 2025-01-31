Суркіс розповів, яких гравців підпише Динамо

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: пресслужба клубу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на результати команди в Лізі Європи. Також глава клубу поділився планами роботи на трансферному ринку.

Суркіс знайшов приводи й похвалити, і розкритикувати команду, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Ігор Суркіс подякував уболівальникам за підтримку в матчі 8 туру Ліги Європи з РФШ. Президент "Динамо" наголосив, наскільки важливим є прихід шанувальників команди на стадіони в умовах, коли "біло-сині" не можуть проводити домашні матчі в Україні.

Гравці "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Провал у Лізі Європи та нові гравці

Перемога над РФШ стала першою для "Динамо" в нинішньому розіграші Ліги Європи. Команда набрала 4 бали й зуміла піднятися з останнього місця в загальній турнірній таблиці. За словами Суркіса, це додасть футболістам упевненості у власних силах перед другою частиною сезону, в якій "біло-сині" боротимуться за перемогу в чемпіонаті та Кубку України.

Окрім цього Ігор Суркіс підтвердив, що "Динамо" планує посилити відразу кілька позицій. Він підтвердив слова асистента головного тренера Олега Гусєва і заявив, що кияни постараються підписати двох футболістів. Йдеться про позиції центрального захисника і крайнього форварда.

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