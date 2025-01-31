Суркис рассказал, каких игроков подпишет Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: пресс-служба клуба

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на результаты команды в Лиге Европы. Также глава клуба поделился планами работы на трансферном рынке.

Суркис нашел поводы и похвалить, и раскритиковать команду, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Провал в Лиге Европы и новые игроки

Победа над РФШ стала первой для "Динамо" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Команда набрала 4 балла и сумела подняться с последнего места в общей турнирной таблице. По словам Суркиса, это придаст футболистам уверенности в собственных силах перед второй частью сезона, в которой "бело-синие" будут бороться за победу в чемпионате и Кубке Украины.

Помимо этого Игорь Суркис подтвердил, что "Динамо" планирует усилить сразу несколько позиций. Он подтвердил слова ассистента главного тренера Олега Гусева и заявил, что киевляне постараются подписать двух футболистов. Речь идет о позициях центрального защитника и крайнего форварда.

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