Сікан висловився про можливий перехід Зубкова в Трабзонспор

Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

Форвард Данило Сікан став першим гравцем "Шахтаря", який у січневе трансферне вікно перейшов у турецький "Трабзонспор". Однак він може бути не єдиним.

Сікан у коментарі пресслужбі "Трабзонспора" висловився про те, що в команду може перейти вінгер "Шахтаря" Олександр Зубков.

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Як Сікан ставиться до переходу Зубкова

За словами Сікана, він недостатньо знає про переговори "Трабзонспора" і "Шахтаря" щодо Зубкова. При цьому форвард сподівається, що вони з Олександром знову гратимуть разом в одній команді.

"Що стосується Зубкова, можу сказати так: мені відомо небагато, але сподіваюся, що його перехід відбудеться, і ми знову зможемо грати разом",— сказав Сікан.

Зазначимо, що турецькі ЗМІ прогнозують, що Зубков найближчими днями перейде до "Трабзонспора" за суму від 6,5 до 7,5 мільйона євро і бонуси.

Цього сезону 28-річний Зубков у 21 матчі за "Шахтар" забив сім голів і зробив шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 8 мільйонів євро.

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