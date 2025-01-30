Сикан высказался о возможном переходе Зубкова в Трабзонспор

Даниил Сикан. Фото: "Трабзонспор"

Форвард Даниил Сикан стал первым игроком "Шахтера", который в январское трансферное окно перешел в турецкий "Трабзонспор". Однако, он может быть не единственным.

Сикан в комментарии пресс-службе "Трабзонспора" высказался о том, что в команду может перейти вингер "Шахтера" Александр Зубков.

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Как Сикан относится к переходу Зубкова

По словам Сикана, он недостаточно знает о переговорах "Трабзонспора" и "Шахтера" по Зубкову. При этом форвард надеется, что они с Александром снова будут играть вместе в одной команде.

"Что касается Зубкова, могу сказать так: мне известно немного, но надеюсь, что его переход состоится, и мы снова сможем играть вместе", — сказал Сикан.

Отметим, что турецкие СМИ прогнозируют, что Зубков в ближайшие дни перейдет в "Трабзонспор" за сумму от 6,5 до 7,5 миллионов евро и бонусы.

В этом сезоне 28-летний Зубков в 21 матче за "Шахтер" забил семь голов и сделал шесть ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 8 миллионов евро.

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