Трабзонспор покупает Зубкова и Назаренко за 10 млн евро

Александр Назаренко. Фото: УАФ

Турецкий "Трабзонспорт" собирается усилить позицию вингера украинцем. При этом оказалась ложной информация, что они выбирают между Александром Зубковым из "Шахтера" и Александром Назаренко из "Полесья".

По информации "ТаТоТаке","Трабзонспор" планирует сразу купить Зубкова и Назаренко, а не выбирать одного из них.

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О переговорах "Шахтера" с "Трабзонспором" уже было известно давно. Однако, согласно с новой информацией, они начали переговоры с "Полесьем" по Назаренко.

Источник сообщил, что в "Трабзонспоре" сейчас критическая ситуация с вингерами и поэтому им нужны оба украинца.

В "Шахтере" пока не подтвердили договоренность по Зубкову, но в ближайшее время игрок может сменить прописку.

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"У Трабзонспора — критическая ситуация с вингерами. Слева безальтернативно играет — нигериец Энтони Нвакаэме: в марте ему исполнится 36! Справа — босниец Эдин Виска: в феврале — ему 35. Его единственному дублеру Сихану Чанаку — 20", — заявил источник.

По информации источника, "Трабзонспор" хочет потратить на Зубкова и Назаренко 10 млн евро.

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