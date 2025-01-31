Буяльский уйдет из Динамо в клуб из экзотического чемпионата

Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан и ведущий полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский тоже может завершить выступления в украинской команде. На него претендует клуб из зарубежного чемпионата.

Буяльский может сменить команду в ближайшие дни, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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Виталий Буяльский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Есть претендент на Буяльского

Следующим игроком, который покинет "Динамо", может стать Виталий Буяльский. Футболистом сборной Украины интересуется один из клубов американской MLS. Название этой команды пока не называется.

Такие переходы не являются диковинкой для Украины. Сергей Кривцов выступал в "Интер Майами" вместе с Лионелем Месси, а Александр Сваток защищает цвета клуба "Остин".

Виталий Буяльский является воспитанником "Динамо". Хавбек находится в системе столичного клуба с 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист сыграл за "бело-синих" 24 поединка во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что в команде появятся как минимум два новых игрока.

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