Буяльський піде з Динамо в клуб з екзотичного чемпіонату

Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан та провідний півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський теж може завершити виступи в українській команді. На нього претендує клуб із закордонного чемпіонату.

Буяльський може змінити команду найближчими днями, повідомляє Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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Взимку 2025 року "Динамо" відпустило вже декілька футболістів, які є вихованцями клубу. Георгій Бущан переїхав до Туреччини, а Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський продовжать кар'єру в іншій українській команді. Однак трансферна кампанія "біло-синіх" ще не закінчена.

Віталій Буяльський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Є претендент на Буяльського

Наступним гравцем, який залишить "Динамо", може стати Віталій Буяльський. Футболістом збірної України цікавиться один із клубів американської MLS. Назву цієї команди поки що не розкривають.

Такі переходи не є дивиною для України. Сергій Кривцов виступав в "Інтер Маямі" разом із Ліонелем Мессі, а Олександр Сваток захищає кольори клубу "Остін".

Віталій Буяльський є вихованцем "Динамо". Хавбек перебуває в системі столичного клубу з 2019 року. У нинішньому сезоні 32-річний футболіст зіграв за "біло-синіх" 24 поєдинки у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що в команді з'являться щонайменше два нові гравці.

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