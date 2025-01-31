Киевское Динамо снова отдало в аренду своего бывшего лидера

Игрок киевского "Динамо" Жерсон Родригеш. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11

Киевское "Динамо" продолжает кадровые ротации. В частности, киевляне нашли новый клуб игроку, который в свое время был важной частью команды.

Игрок "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш перешел в португальский клуб ABC, сообщает пресс-служба его новой команды.

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Родригеш до сих пор имеет действующий контракт с киевлянами. Он рассчитан до лета 2025 года.

𝐎 𝐆𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐠𝐨𝐮 🤩



O extremo Internacional pela seleção do Luxemburgo é cara nova na Vila das Aves 🔴⚪️#JuntosPelaVila pic.twitter.com/FOjrLRP33U - AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) 31 января 2025 года

Что известно о Жерсоне Родригеше

Жерсон Родригеш будет играть в ABC на правах аренды до завершения этого сезона. Цена аренды не разглашалась.

Первую половину сезона люксембуржец играл в китайском "Гуанси", где успел провести лишь шесть поединков и отметиться одним голом.

Ранее он выступал за "Слован", "Сивваспор" и "Аль-Вахда". Также Жерсон поиграл в Турции.

Напомним, владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис собирается провести активную трансферную кампанию. Известны позиции, которые он хочет усилить.

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