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Забытая звезда Динамо нашла себе новый клуб

31 января 2025 23:12
Александр Ильющенков - Редактор
Киевское Динамо снова отдало в аренду своего бывшего лидера
Игрок киевского "Динамо" Жерсон Родригеш. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11
Александр Ильющенков - Редактор

Киевское "Динамо" продолжает кадровые ротации. В частности, киевляне нашли новый клуб игроку, который в свое время был важной частью команды.

Игрок "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш перешел в португальский клуб ABC, сообщает пресс-служба его новой команды.

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Родригеш до сих пор имеет действующий контракт с киевлянами. Он рассчитан до лета 2025 года.

Что известно о Жерсоне Родригеше

Жерсон Родригеш будет играть в ABC на правах аренды до завершения этого сезона. Цена аренды не разглашалась.

Первую половину сезона люксембуржец играл в китайском "Гуанси", где успел провести лишь шесть поединков и отметиться одним голом.

Ранее он выступал за "Слован", "Сивваспор" и "Аль-Вахда". Также Жерсон поиграл в Турции.

Напомним, владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис собирается провести активную трансферную кампанию. Известны позиции, которые он хочет усилить.

В чемпионате Испании увеличилось количество украинских голкиперов. Новичок из Украины появился в "Атлетико".

Игрок английского "Борнмута" Илья Забарный летом уйдет из клуба. Он будет выбирать среди многих вариантов.

В "Динамо" планируют продать еще одного своего лидера. Он давно является важным игроком основы команды.

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