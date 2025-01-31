Динамо озвучило Вулвергемптону ціну на Володимира Бражка

Гравець київського "Динамо" Володимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Київське "Динамо" веде переговори про продаж одного із своїх лідерів. За даними джерел, у них вже фігурує конкретна сума.

Кияни назвали суму англійському "Вулвергемптону", за яку готові продати півзахисника Володимира Бражка, повідомляє інсайдер Ігор Бурбас.

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За його словами, ціна дещо здивувала. І тому, схоже, є шанси на успіх цих переговорів.

Скільки Динамо хоче за Бражка

Бурбас зазначив, що "Динамо" "не загинає цінник". А хоче цілком притомні кошти за одного із своїх лідерів.

"Адекватна плюс-мінус ціна, нижче, ніж 20 мільйонів навіть у валюті", – сказав він

На фоні цієї інформації також звучав інсайд від іншого журналіста, що у "Вулвергемптона" зараз проблеми у переговорах з "Динамо". У тому числі через те, що кияни рідко продають своїх лідерів у останні дні трансферного вікна.

Цього сезону Володимир Бражко зіграв за "Динамо" 25 матчів у всіх турнірах, на його рахунку чотири забиті м'ячі та три гольові передачі.

Нагадаємо, київське "Динамо", окрім Бражка, може продати ще одного лідера. Цей гравець вже давно є одним із найавторитетніших у команді.

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