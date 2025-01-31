Динамо озвучило Вулверхэмптону цену на Владимира Бражко

Игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko

Киевское "Динамо" ведет переговоры о продаже одного из своих лидеров. По данным источников, в них уже фигурирует конкретная сумма.

Киевляне назвали сумму английскому "Вулверхэмптону", за которую готовы продать полузащитника Владимира Бражко, сообщает инсайдер Игорь Бурбас.

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По его словам, цена несколько удивила. И поэтому, похоже, есть шансы на успех этих переговоров.

Сколько Динамо хочет за Бражко

Бурбас отметил, что "Динамо" "не загибает ценник". А хочет вполне вменяемые средства за одного из своих лидеров.

"Адекватная плюс-минус цена, ниже, чем 20 миллионов даже в валюте", — сказал он

На фоне этой информации также звучал инсайд от другого журналиста, что у "Вулверхэмптона" сейчас проблемы в переговорах с "Динамо". В том числе из-за того, что киевляне редко продают своих лидеров в последние дни трансферного окна.

В этом сезоне Владимир Бражко сыграл за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, на его счету четыре забитых мяча и три голевые передачи.

Напомним, киевское "Динамо", кроме Бражко, может продать еще одного лидера. Этот игрок уже давно является одним из самых авторитетных в команде.

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