Вулверхемптон невдало веде переговори з Динамо щодо трансферу Бражка

Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Англійський "Вулвергемптон" зацікавлений у футболісті київського "Динамо" Володимирі Бражку. Команди зараз перебувають у переговорному процесі.

Інсайдом про переговори поділився журналіст Лоїк Танзі в соцмережі X.

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За інформацією джерела, "Вулвергемптон" хоче підписати Бражка до кінця трансферного вікна в Англії. Наразі в англійців залишився всього день.

При цьому Танзі зазначив, що прогресу щодо переговорів "Вулвергемптона" з "Динамо" поки що немає. Кияни рідко продають своїх лідерів в останні дні трансферного вікна.

Зазначимо, у січні інтерес до Бражка також приписували англійському "Борнмуту", де виступає колишній одноклубник Бражка Ілля Забарний.

У поточному сезоні 23-річний Бражко провів 25 матчів, де забив чотири м'ячі та зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 9 млн євро.

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