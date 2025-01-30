Вулверхэмптон неудачно ведет переговоры с Динамо по трансферу Бражко

Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Английский "Вулверхэмптон" заинтересован в футболисте киевского "Динамо" Владимире Бражко. Команды сейчас находятся в переговорном процессе.

Инсайдом о переговорах поделился журналист Лоик Танзи в соцсети X.

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По информации источника, "Вулверхэмптон" хочет подписать Бражко до конца трансферного окна в Англии. Сейчас у англичан остался всего день.

При этом Танза отметил, что прогресса по переговорам "Вулверхэмптона" с "Динамо" пока нет. Киевляне редко продают свои лидеров в последние дни трансферного окна.

Отметим, в январе интерес к Бражко также приписывали английскому "Борнмуту", где выступает бывший одноклубник Бражко Илья Забарный.

В текущем сезоне 23-летний Бражко провел 25 матчей где забил четыре мяча и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 9 млн евро.

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