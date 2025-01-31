Київське Динамо знову віддало в оренду свого колишнього лідера

Гравець київського "Динамо" Жерсон Родрігеш. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11

Київське "Динамо" продовжує кадрові ротації. Зокрема, кияни знайшли новий клуб гравцю, який свого часу був важливою частиною команди.

Гравець "Динамо" та збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш перейшов до португальського клубу ABC, повідомляє пресслужба його нової команди.

Читайте також:

Родрігеш досі має діючий контракт з киянами. Він розрахований до літа 2025 року.

𝐎 𝐆𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐠𝐨𝐮 🤩



O extremo Internacional pela seleção do Luxemburgo é cara nova na Vila das Aves 🔴⚪️#JuntosPelaVila pic.twitter.com/FOjrLRP33U — AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) January 31, 2025

Що відомо про Жерсона Родрігеша

Жерсон Родрігеш будет грати у ABC на правах оренди до завершення цього сезону. Ціна оренди не розголошувалася.

Першу половину сезону люксембуржець грав у китайському "Гуансі", де встиг провести лише шість поєдинків та відзначитись одним голом.

Раніше він виступав за "Слован", "Сівваспор" та "Аль-Вахда". Також Жерсон пограв у Туреччині.

Нагадаємо, власник київського "Динамо" Ігор Суркіс збирається провести активну трансферну кампанію. Відомі позиції, які він хоче підсилити.

У чемпіонаті Іспанії збільшилась кількість українських голкіперів. Новачок з України з'явився у "Атлетіко".

Гравець англійського "Борнмута" Ілля Забарний влітку піде з клубу. Він обиратиме серед багатьох варіантів.

У "Динамо" планують продати ще одного свого лідера. Він давно є важливим гравцем основи команди.