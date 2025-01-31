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Забута зірка Динамо знайшла собі новий клуб

31 січня 2025 23:12
Олександр Ільющенков - Редактор
Київське Динамо знову віддало в оренду свого колишнього лідера
Гравець київського "Динамо" Жерсон Родрігеш. Фото: instagram.com/gerson_rodrigues_11
Олександр Ільющенков - Редактор

Київське "Динамо" продовжує кадрові ротації. Зокрема, кияни знайшли новий клуб гравцю, який свого часу був важливою частиною команди.

Гравець "Динамо" та збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш перейшов до португальського клубу ABC, повідомляє пресслужба його нової команди. 

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Родрігеш досі має діючий контракт з киянами. Він розрахований до літа 2025 року. 

Що відомо про Жерсона Родрігеша

Жерсон Родрігеш будет грати у ABC на правах оренди до завершення цього сезону. Ціна оренди не розголошувалася. 

Першу половину сезону люксембуржець грав у китайському "Гуансі", де встиг провести лише шість поєдинків та відзначитись одним голом.

Раніше він виступав за "Слован", "Сівваспор" та "Аль-Вахда". Також Жерсон пограв у Туреччині. 

Нагадаємо, власник київського "Динамо" Ігор Суркіс збирається провести активну трансферну кампанію. Відомі позиції, які він хоче підсилити. 

У чемпіонаті Іспанії збільшилась кількість українських голкіперів. Новачок з України з'явився у "Атлетіко".

Гравець англійського "Борнмута" Ілля Забарний влітку піде з клубу. Він обиратиме серед багатьох варіантів.

У "Динамо" планують продати ще одного свого лідера. Він давно є важливим гравцем основи команди. 

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