Суркис не отпустил в чемпионат Англии еще одного игрока Динамо

Динамо отказалось продавать молодого игрока в клуб из Англии
Руководство киевского "Динамо" не отпустило в чемпионат Англии еще одного футболиста. На атакующего полузащитника Назара Волошина претендовал "Сандерленд".
Украинский клуб не устроило предложение по молодому игроку, сообщает "ТаТоТаке".
Не только Владимир Бражко не сумел перейти из "Динамо" в один из английских клубов. Та же судьба постигла 21-летнего Назара Волошина, который не является основным игроком "бело-синих". Как и в случае с игроком сборной Украины, президента "Динамо" не устроили условия трансфера.
Куда мог перейти Волошин
Английский "Сандерленд" хотел взять полузащитника киевского клуба в аренду сроком до конца сезона и с опцией выкупа контракта игрока. В Назаре Волошине видели футболиста основного состава, который помог бы "черным котам" решить вопрос о возвращении в элитных дивизион из Чемпионшипа. После 29 матчей "Сандерленд" идет на 4 месте в турнирной таблице.
Предложение английского клуба не устроило руководство "Динамо" даже несмотря на то, что Волошин не является игроком основного составе киевской команды. В нынешнем сезоне Назар сыграл 26 матчей за "бело-синих" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 5 результативных передач.
Напомним, "Динамо" не удалось подписать молодого зарубежного футболиста, который был нужен тренерскому штабу Александра Шовковского.
Тем временем донецкий "Шахтер" нашел игрока, который может заменить в команде Николая Матвиенко — на защитника сборной Украины претендует французский клуб.
Турецкий "Трабзонспор" выбрал еще одного игрока из Украины, который может перейти в команду вместе с Александром Зубковым.
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