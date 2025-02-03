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Динамо отказалось продавать молодого игрока в клуб из Англии

3 февраля 2025 11:12
Станислав Костюк - Редактор
Суркис не отпустил в чемпионат Англии еще одного игрока Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Руководство киевского "Динамо" не отпустило в чемпионат Англии еще одного футболиста. На атакующего полузащитника Назара Волошина претендовал "Сандерленд".

Украинский клуб не устроило предложение по молодому игроку, сообщает "ТаТоТаке". 

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Не только Владимир Бражко не сумел перейти из "Динамо" в один из английских клубов. Та же судьба постигла 21-летнего Назара Волошина, который не является основным игроком "бело-синих". Как и в случае с игроком сборной Украины, президента "Динамо" не устроили условия трансфера. 

Назар Волошин
Назар Волошин во время матча. Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91/

Куда мог перейти Волошин 

Английский "Сандерленд" хотел взять полузащитника киевского клуба в аренду сроком до конца сезона и с опцией выкупа контракта игрока. В Назаре Волошине видели футболиста основного состава, который помог бы "черным котам" решить вопрос о возвращении в элитных дивизион из Чемпионшипа. После 29 матчей "Сандерленд" идет на 4 месте в турнирной таблице. 

Предложение английского клуба не устроило руководство "Динамо" даже несмотря на то, что Волошин не является игроком основного составе киевской команды. В нынешнем сезоне Назар сыграл 26 матчей за "бело-синих" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 5 результативных передач. 

Напомним, "Динамо" не удалось подписать молодого зарубежного футболиста, который был нужен тренерскому штабу Александра Шовковского. 

Тем временем донецкий "Шахтер" нашел игрока, который может заменить в команде Николая Матвиенко — на защитника сборной Украины претендует французский клуб. 

Турецкий "Трабзонспор" выбрал еще одного игрока из Украины, который может перейти в команду вместе с Александром Зубковым. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Назарий Волошин
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