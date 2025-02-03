Динамо Киев может подписать Салфу Суму из Зиры, но есть большой нюанс

Салфу Сума. Фото: "Зира"

Киевское "Динамо" сейчас обратило внимание на футболистов из чемпионата Азербайджана. Сейчас столичный клуб интересует гвинейский вингер "Зиры" Салфу Сума.

При этом, в этот трансфер не верит азербайджанский журналист Расад Касимов, слова которого привел портал Sport.ua.

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Футболист не подходит "Динамо"

По словам Касимова, Сума является очень быстрым футболистом, который обладает хорошей техникой и дриблингом.

Однако, минусом Сумы являются его слабые физические данные и поэтому он не помогает защитникам.

"У вас физически крепкие футболисты, а Сума не отличается высокими физическими данными. Он лишь скоростной и удивительно техничный", — отметил Касимов.

Ранее сообщалось, что "Динамо" может купить игрока за сумму в 1 млн евро. Интересно, что игрока предложили "Динамо" агенты.

В этом сезоне Сума провел в 23 матчах забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 850 тысяч евро.

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