Агент Роналду стал куратором трансфера Бражко из Динамо в Вулверхэмптон

Агент Жорже Мендеш. Фото: instagram.com/jorgepauloagostinho_oficial

К трансферу известного украинского игрока присоединился легендарный агент, который представляет интересы многих мировых футбольных звезд. Трансферное окно закроется меньше чем через 36 часов.

"Динамо" и "Вулверхэмптон" продолжают переговоры по переходу в Англию полузащитника киевлян Владимира Бражко, к ним присоединился легендарный футбольный агент Жорже Мендеш, сообщает "ТаТоТаке".

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Мендеш представляет многих мировых звезд, среди которых легендарный португальский футболист Криштиану Роналду. Кроме него, его клиентами являются игроки топовых английских клубов, в частности полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва.

Мендеш и Бражко

По данным источников журналистов, Жорже Мендеш уже давно тесно работает с "Вулверхэмптоном". В этой команде у него большое количество клиентов, среди них Райан Айт Нури, Нелсон Семедо и другие.

Сейчас "Динамо" и "Вулверхэмптон" пытаются преодолеть "имеющиеся нестыковки между желаниями продавца и возможностями покупателя".

До закрытия трансферного окна в АПЛ остается чуть больше суток.

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