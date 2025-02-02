Лука Дончич та Ентоні Девіс на порозі великого обміну — Лейкерс та Даллас готують угоду

Гравець "Далласа" Лука Дончич. Фото: Jerome Miron-Imagn Images

В НБА скоро проведуть грандіозний обмін, який точно претендуватиме на найбільший за значимістю за останні роки. Клуби вже ведуть переговори та узгоджують деталі.

Зірковий гравець "Даллас Маверікс" Лука Дончич може перейти до "Лос-Анджелес Лейкерс", повідомляє інсайдер Шамс Чаранія.

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Інсайд про обмін Дончича на Девіса. Фото: скриншот

Обмін Дончича на Девіса

Має відбутися великий тристоронній обмін. Лука Дончич разом із Максі Клебером та Маркіфом Моріссом мають стати гравцями "Лейкерс".

Ентоні Девіс, Макс Крісті та драфт-пік першого раунду 2029 року відправляться у зворотньому напрямку.

В обміні також бере участь "Юта" Святослава Михайлюка. До неї за умовами угоди має приєднатись Джастін Худ-Шифіно з "Лейкерс" та по одному піку другого раунду на драфті 2025 року від "Кліпперс" та "Далласа".

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