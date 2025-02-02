Лука Дончич и Энтони Дэвис на пороге большого обмена — Лейкерс и Даллас готовят сделку

Игрок "Далласа" Лука Дончич. Фото: Jerome Miron-Imagn Images

В НБА скоро проведут грандиозный обмен, который точно будет претендовать на самый большой по значимости за последние годы. Клубы уже ведут переговоры и согласовывают детали.

Звездный игрок "Даллас Маверикс" Лука Дончич может перейти в "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Читайте также:

В обратном направлении должна последовать звезда "Лейкерс" Энтони Дэвис. Но это еще не все детали.

Инсайд об обмене Дончича на Дэвиса. Фото: скриншот

Обмен Дончича на Дэвиса

Должен состояться большой трехсторонний обмен. Лука Дончич вместе с Макси Клебером и Маркифом Морисом должны стать игроками "Лейкерс".

Энтони Дэвис, Макс Кристи и драфт-пик первого раунда 2029 года отправятся в обратном направлении.

В обмене также участвует "Юта" Святослава Михайлюка. К ней по условиям соглашения должен присоединиться Джастин Худ-Шифино из "Лейкерс" и по одному пику второго раунда на драфте 2025 года от "Клипперс" и "Далласа".

Напомним, киевское "Динамо" может продать одного из своих ключевых игроков. Виталием Буяльским активно интересуются зарубежные клубы.

"Динамо" отправило в очередную аренду одного из своих легионеров. Этот форвард уже очень долго не играл за киевлян.

На игрока "Борнмута" Илью Забарного появились очередные претенденты. Украинский талант может сменить клуб уже летом.

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков вернулся домой после матча с "Боруссией". Его жена показала эмоциональную встречу папы с дочкой.