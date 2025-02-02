Агент Роналду став куратором транферу Бражка з Динамо у Вулвергемптон

Агент Жорже Мендеш. Фото: instagram.com/jorgepauloagostinho_oficial

До трансферу відомого українського гравця долучився легендарний агент, який представляє інтереси багатьох світових футбольних зірок. Трансферне вікно закриється через менше ніж 36 годин.

"Динамо" та "Вулвергемптон" продовжують переговори щодо переходу до Англії півзахисника киян Володимира Бражка, до них долучився легендарний футбольний агент Жорже Мендеш, повідомляє "ТаТоТаке".

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Мендеш представляє багатьох світових зірок, серед яких легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду. Крім нього його клієнтами є гравці топових англійських клубів, зокрема півзахисник "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва.

Мендеш та Бражко

За даними джерел журналістів, Жорже Мендеш вже давно тісно працює з "Вулвергемптоном". У цій команді він має велику кількість клієнтів, серед них Раян Айт Нурі, Нелсон Семедо та інші.

Зараз "Динамо" та "Вулвергемптон" намагаються подолати "наявні нестиковки між бажаннями продавця та можливостями покупця".

До закриття трансферного вікна в АПЛ залишається трохи більше як доба.

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