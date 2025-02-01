Вулвергемптон хоче купити Бражка з Динамо за 20 млн євро

Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" наразі все ближче до трансферу свого опорного півзахисника Володимира Бражка в АПЛ. Команда веде перемовини з англійським "Вулвергемптоном".

Своїм інсайдом щодо трансферу поділився найвідоміший у світі інсайдер Фабріціо Романо.

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Джерело повідомило, що "Вулвергемптон" офіційно запропонував за Бражка 20 млн євро, але це сума з бонусами. Про гарантовану суму трансферу не повідомляється.

Романо додав, що 23-річний Бражко зацікавлений у трансфері й тому домовитись необхідно клубам, які знаходяться в стадії перемовин.

Цього сезону Бражко зіграв у складі "Динамо" 25 матчів, де забив чотири м’ячі та віддав три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 9 млн євро.

Раніше інтерес до Бражка приписували лише "Борнмуту", де грає українець Ілля Забарний. Однако, далі розмов справа не пішла.

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