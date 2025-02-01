Вулверхэмптон хочет купить Бражка из Динамо за 20 млн евро

Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" сейчас все ближе к трансферу своего опорного полузащитника Владимира Бражка в АПЛ. Команда ведет переговоры с английским "Вулверхэмптоном".

Своим инсайдом по трансферу поделился самый известный в мире инсайдер Фабрицио Романо.

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Источник сообщил, что "Вулверхэмптон" официально предложил за Бражко 20 млн евро, но это сумма с бонусами. О гарантированной сумме трансфера не сообщается.

Романо добавил, что 23-летний Бражко заинтересован в трансфере и поэтому договориться необходимо клубам, которые находятся в стадии переговоров.

В этом сезоне Бражко сыграл в составе "Динамо" 25 матчей, где забил четыре мяча и отдал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 9 млн евро.

Ранее интерес к Бражко приписывали лишь "Борнмуту", где играет украинец Илья Забарный. Однако, дальше разговоров дело не пошло.

Напомним, капитан киевского "Динамо" может перейти в клуб МЛС.

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