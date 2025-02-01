Вулверхэмптон хочет купить Бражка из Динамо за 20 млн евро

Вулверхэмптон предложил за Бражко 20 млн евро
Киевское "Динамо" сейчас все ближе к трансферу своего опорного полузащитника Владимира Бражка в АПЛ. Команда ведет переговоры с английским "Вулверхэмптоном".
Своим инсайдом по трансферу поделился самый известный в мире инсайдер Фабрицио Романо.
"Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо"
Источник сообщил, что "Вулверхэмптон" официально предложил за Бражко 20 млн евро, но это сумма с бонусами. О гарантированной сумме трансфера не сообщается.
Романо добавил, что 23-летний Бражко заинтересован в трансфере и поэтому договориться необходимо клубам, которые находятся в стадии переговоров.
В этом сезоне Бражко сыграл в составе "Динамо" 25 матчей, где забил четыре мяча и отдал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 9 млн евро.
Ранее интерес к Бражко приписывали лишь "Борнмуту", где играет украинец Илья Забарный. Однако, дальше разговоров дело не пошло.
Напомним, капитан киевского "Динамо" может перейти в клуб МЛС.
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