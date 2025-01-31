Яна Клочкова раптово нагадала про себе українцям

Українська плавчиня Яна Клочкова. Фото: instagram.com/rostysloveproduction

Сімнадцять років тому, у січні 2008 року український спорт пережив важку втрату. Свою кар'єру завершила легендарна українська плавчиня, яка довгий час асоціювалася зі словом "успіх".

Зараз згадка про цей "ювілей" є раптовою для багатьох українців, оскільки Яна Клочкова вже довгий час не з'являється у публічному просторі, пише портал Новини.LIVE.

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Куди зникла Клочкова

Яна Клочкова повністю зникла з публічного життя у той момент, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну.

ЗМІ пишуть, що вона разом із сином виїхала до тимчасово окупованого Криму, де зараз живе з батьками.

Клочкова за весь час повномасштабної війни не сказала жодного слова на цю тему. Вона досі продовжує зберігати мовчання.

Клочкова та рекорди

Просто нагадаємо. У доробку Яни Клочкової на Олімпійських іграх — чотири золоті та одна срібна медалі.

На чемпіонатах світу вона завоювала 14 медалей, у тому числі 10 золотих. На чемпіонатах Європи — відразу 28 медалей, у тому числі 14 золотих.

Клочкова за свою спортивну кар'єру встановила 50 рекордів України.

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