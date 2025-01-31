Яна Клочкова внезапно напомнила о себе украинцам

Украинская пловчиха Яна Клочкова. Фото: instagram.com/rostysloveproduction

Семнадцать лет назад, в январе 2008 года украинский спорт пережил тяжелую утрату. Свою карьеру завершила легендарная украинская пловчиха, которая долгое время ассоциировалась со словом "успех".

Сейчас упоминание об этом "юбилее" является внезапным для многих украинцев, поскольку Яна Клочкова уже долгое время не появляется в публичном пространстве, пишет портал Новини.LIVE.

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Куда исчезла Клочкова

Яна Клочкова полностью исчезла из публичной жизни в тот момент, когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину.

СМИ пишут, что она вместе с сыном выехала во временно оккупированный Крым, где сейчас живет с родителями.

Клочкова за все время полномасштабной войны не сказала ни одного слова на эту тему. Она до сих пор продолжает хранить молчание.

Клочкова и рекорды

Просто напомним. В активе Яны Клочковой на Олимпийских играх — четыре золотые и одна серебряная медали.

На чемпионатах мира она завоевала 14 медалей, в том числе 10 золотых. На чемпионатах Европы — сразу 28 медалей, в том числе 14 золотых.

Клочкова за свою спортивную карьеру установила 50 рекордов Украины.

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