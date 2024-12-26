Обстріл РФ пошкодив будинок відомої української спортсменки

Українська спортсменка Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/marta_fedina

Черговий російський обстріл приніс багато руйнувань українській інфраструктурі, і не тільки їй. На жаль, постраждали й помешкання українців.

Будинок дворазової призерки Олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання Марти Фєдіної постраждав в результаті останнього російського обстрілу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram UAST.

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Що відомо про Марту Фєдіну

Марта Фєдіна — перша в історії України бронзова призерка Олімпійських ігор у синхронному плаванні.

Вона також здобувала перемоги на чемпіонатах світу та Європи.

У серпні 2024 року 22-річна Марта Фєдіна оголосила про завершення професійної кар'єри.

Вона нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеню та медаллю "За працю та звитягу".

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