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Дім відомої української спортсменки постраждав від обстрілу РФ

26 грудня 2024 18:14
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Обстріл РФ пошкодив будинок відомої української спортсменки
Українська спортсменка Марта Фєдіна. Фото: instagram.com/marta_fedina
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Черговий російський обстріл приніс багато руйнувань українській інфраструктурі, і не тільки їй.  На жаль, постраждали й помешкання українців. 

Будинок дворазової призерки Олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання Марти Фєдіної постраждав в результаті останнього російського обстрілу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram UAST.

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Що відомо про Марту Фєдіну 

Марта Фєдіна — перша в історії України бронзова призерка Олімпійських ігор у синхронному плаванні. 

Вона також здобувала перемоги на чемпіонатах світу та Європи. 

У серпні 2024 року 22-річна Марта Фєдіна оголосила про завершення професійної кар'єри. 

Вона нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеню та медаллю "За працю та звитягу". 

Нагадаємо, збірна Росії з футболу анонсувала матчі проти команд з Європи. 

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спорт Марта Фєдіна обстріли спортсмени Збірна України з артистичного плавання

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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