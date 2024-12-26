Обстріл РФ пошкодив будинок відомої української спортсменки

Дім відомої української спортсменки постраждав від обстрілу РФ
Черговий російський обстріл приніс багато руйнувань українській інфраструктурі, і не тільки їй. На жаль, постраждали й помешкання українців.
Будинок дворазової призерки Олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання Марти Фєдіної постраждав в результаті останнього російського обстрілу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram UAST.
Дві ракети влучили у двір її будинку у Харкові прямо у Різдвяну ніч. На щастя, жертв вдалося уникнути.
Що відомо про Марту Фєдіну
Марта Фєдіна — перша в історії України бронзова призерка Олімпійських ігор у синхронному плаванні.
Вона також здобувала перемоги на чемпіонатах світу та Європи.
У серпні 2024 року 22-річна Марта Фєдіна оголосила про завершення професійної кар'єри.
Вона нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеню та медаллю "За працю та звитягу".
Нагадаємо, збірна Росії з футболу анонсувала матчі проти команд з Європи.
Британець Тайсон Ф'юрі надав фінансову допомогу Україні.
Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска прокоментував поїздку Михайла Мудрика до Саудівської Аравії.
Український легіонер "Евертона" може "звільнити" Гвардіолу з "Манчестер Сіті".
Читайте Новини.LIVE!