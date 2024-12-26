База Дніпра-1 вдруге за рік постраждала від ракетного обстрілу Росії — фото

Спортивна база у Дніпрі. Фото: Причал

Російські обстріли продовжують істотно шкодити інфраструктурі України. У тому числі страждає спортивна інфраструктура.

Футбольна база, де донедавна тренувались "Дніпро" та "Дніпро-1", вдруге за рік зазнала ушкоджень від ракетного обстрілу росіян, повідомляє "Спорт Експрес Україна".

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Зокрема, внаслідок атаки росіян 25 грудня були вибиті вікна в обох корпусах бази, а також постраждав фасад будівлі. Крім того, зазнали ушкоджень інші об'єкти та тренувальне поле.

Пошкодження бази "Дніпра-1". Фото: Причал

Де зараз "Дніпро" та "Дніпро-1"

Обидва клуби зараз знаходяться поза елітою українського футболу. "Дніпро-1" знявся з чемпіонату, там заявляли, що він планує заявитись у нижчі ліги.

"Дніпро" вже багато років не має професійного статусу.

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