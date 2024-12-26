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База Дніпра-1 знову постраждала від російського обстрілу — фото

26 грудня 2024 15:33
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
База Дніпра-1 вдруге за рік постраждала від ракетного обстрілу Росії — фото
Спортивна база у Дніпрі. Фото: Причал
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Російські обстріли продовжують істотно шкодити інфраструктурі України. У тому числі страждає спортивна інфраструктура.

Футбольна база, де донедавна тренувались "Дніпро" та "Дніпро-1", вдруге за рік зазнала ушкоджень від ракетного обстрілу росіян, повідомляє "Спорт Експрес Україна".

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Зокрема, внаслідок атаки росіян 25 грудня були вибиті вікна в обох корпусах бази, а також постраждав фасад будівлі. Крім того, зазнали ушкоджень інші об'єкти та тренувальне поле.

Пошкодження бази Дніпра-1
Пошкодження бази "Дніпра-1". Фото: Причал

Де зараз "Дніпро" та "Дніпро-1"

Обидва клуби зараз знаходяться поза елітою українського футболу. "Дніпро-1" знявся з чемпіонату, там заявляли, що він планує заявитись у нижчі ліги. 

"Дніпро" вже багато років не має професійного статусу. 

Нагадаємо, в Російському футбольному союзі анонсували матчі з командами з Європи.

Олександр Усик під час переговорів змусив Тайсона Ф'юрі допомагати Україні.

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Український захисник "Евертона" може "звільнити" Хосепа Гвардіолу з посади головного тренера "Манчестер Сіті".

спорт футбол обстріли Дніпро-1 інфраструктура

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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