Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow База Днепра-1 снова пострадала от российских обстрелов — фото arrow

База Днепра-1 снова пострадала от российских обстрелов — фото

26 декабря 2024 15:33
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
База Днепра-1 второй раз за год пострадала от ракетных обстрелов России
Спортивная база в Днепре. Фото: Причал
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Российские обстрелы продолжают существенно вредить инфраструктуре Украины. В том числе страдает спортивная инфраструктура.

Футбольная база, где до недавнего времени тренировались "Днепр" и "Днепр-1", второй раз за год получила повреждения от ракетных обстрелов россиян, сообщает "Спорт Экспресс Украина".

Читайте также:

В частности, в результате атаки россиян 25 декабря были выбиты окна в обоих корпусах базы, а также пострадал фасад здания. Кроме того, получили повреждения другие объекты и тренировочное поле.

Повреждение базы Днепра-1
Повреждение базы "Днепра-1". Фото: Причал

Где сейчас "Днепр" и "Днепр-1"

Оба клуба сейчас находятся вне элиты украинского футбола. "Днепр-1" снялся с чемпионата, там заявляли, что он планирует заявиться в более низкие лиги.

"Днепр" уже много лет не имеет профессионального статуса.

Напомним, в Российском футбольном союзе анонсировали поединки с командами из Европы.

Александр Усик в ходе переговоров заставил Тайсона Фьюри помогать Украине.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска озвучил свое мнение по поводу поездки Михаила Мудрика на бой Усик — Фьюри.

Украинский защитник "Эвертона" может "уволить" Хосепа Гвардиолу с должности главного тренера "Манчестер Сити".

спорт футбол обстрелы Днепр-1 инфраструктура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
обновлено:

16:33 В Сумах третий раз за день слышны взрывы — что известно

16:17 Нефтяное пятно в Черном море – настоящие масштабы катастрофы

16:14 В Харькове раздался ряд взрывов

16:00 В Украине с 1 января заработает альтернатива МСЭК — как это будет

15:56 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — есть жертвы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:37 Самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ракета, — Euronews

15:33 Сдавал патриотов оккупантам — в Николаеве судили предателя

15:25 Увольнение пропавшего без вести — возможно ли это

15:16 В сети показали кадры первых минут после удара по Кривому Рогу

15:15 Праздничная альтернатива — какие цены на заменители красной икры

обновлено:

16:33 В Сумах третий раз за день слышны взрывы — что известно

16:17 Нефтяное пятно в Черном море – настоящие масштабы катастрофы

16:14 В Харькове раздался ряд взрывов

16:00 В Украине с 1 января заработает альтернатива МСЭК — как это будет

15:56 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — есть жертвы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:37 Самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ракета, — Euronews

15:33 Сдавал патриотов оккупантам — в Николаеве судили предателя

15:25 Увольнение пропавшего без вести — возможно ли это

15:16 В сети показали кадры первых минут после удара по Кривому Рогу

15:15 Праздничная альтернатива — какие цены на заменители красной икры

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать