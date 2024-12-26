База Днепра-1 второй раз за год пострадала от ракетных обстрелов России

База Днепра-1 снова пострадала от российских обстрелов — фото
Российские обстрелы продолжают существенно вредить инфраструктуре Украины. В том числе страдает спортивная инфраструктура.
Футбольная база, где до недавнего времени тренировались "Днепр" и "Днепр-1", второй раз за год получила повреждения от ракетных обстрелов россиян, сообщает "Спорт Экспресс Украина".
В частности, в результате атаки россиян 25 декабря были выбиты окна в обоих корпусах базы, а также пострадал фасад здания. Кроме того, получили повреждения другие объекты и тренировочное поле.
Где сейчас "Днепр" и "Днепр-1"
Оба клуба сейчас находятся вне элиты украинского футбола. "Днепр-1" снялся с чемпионата, там заявляли, что он планирует заявиться в более низкие лиги.
"Днепр" уже много лет не имеет профессионального статуса.
Напомним, в Российском футбольном союзе анонсировали поединки с командами из Европы.
Александр Усик в ходе переговоров заставил Тайсона Фьюри помогать Украине.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска озвучил свое мнение по поводу поездки Михаила Мудрика на бой Усик — Фьюри.
Украинский защитник "Эвертона" может "уволить" Хосепа Гвардиолу с должности главного тренера "Манчестер Сити".
Читайте Новини.LIVE!