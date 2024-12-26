База Днепра-1 второй раз за год пострадала от ракетных обстрелов России

Спортивная база в Днепре. Фото: Причал

Российские обстрелы продолжают существенно вредить инфраструктуре Украины. В том числе страдает спортивная инфраструктура.

Футбольная база, где до недавнего времени тренировались "Днепр" и "Днепр-1", второй раз за год получила повреждения от ракетных обстрелов россиян, сообщает "Спорт Экспресс Украина".

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В частности, в результате атаки россиян 25 декабря были выбиты окна в обоих корпусах базы, а также пострадал фасад здания. Кроме того, получили повреждения другие объекты и тренировочное поле.

Повреждение базы "Днепра-1". Фото: Причал

Где сейчас "Днепр" и "Днепр-1"

Оба клуба сейчас находятся вне элиты украинского футбола. "Днепр-1" снялся с чемпионата, там заявляли, что он планирует заявиться в более низкие лиги.

"Днепр" уже много лет не имеет профессионального статуса.

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