Дружина Калюжного опинилася поряд із прильотом російської ракети

Іван Калюжний та Анна Рубльовська. Фото: instagram.com/anyarublevskaya/

Київ зазнав масованого обстрілу російськими балістичними ракетами. Неподалік одного з вибухів опинилася дружина одного з лідерів збірної України з футболу.

Дружина Івана Калюжного на своїй сторінці в Instagram показала, які збитки обстріл завдав родині спортсмена.

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Вранці у п'ятницю, 20 грудня, росіяни випустили у Києві балістичні ракети. Декільком районам столиці було завдано серйозних збитків. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 12 людей.

Результати ракетного обстрілу Києва Фото: instagram.com/anyarublevskaya/

Сім'я Калюжного була неподалік вибуху

У столиці України було зафіксовано пожежі. У людей горіли автомобілі, фасади будинків постраждали внаслідок вибухової хвилі. Анна Рубльовська, дружина Івана Калюжного, опублікувала відео однієї з пожеж.

"Дякую, що живі! Нашого автомобіля більше немає", — написала Анна.

Іван Калюжний у збірній України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Що відомо про Калюжного

Півзахисник "Олександрії" став зіркою українського футболу лише цього сезону. Впевнена гра 26-річного спортсмена на клубному рівні дозволила йому отримати виклик до національної команди на матчі Ліги Націй.

Калюжний отримав хороші відгуки про гру у складі збірної України. Нещодавно стало відомо, що хавбеком зацікавився донецький "Шахтар".

Нагадаємо, лідер збірної України Михайло Мудрик пояснив, як до його організму міг потрапити мельдоній.

В УАФ обережно висловилися щодо ситуації із можливою дискваліфікацією Михайла Мудрика.

Тим часом у збірній України дебютував футболіст, який через свій характер навряд чи надовго залишиться в команді.