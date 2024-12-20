Дружина Калюжного опинилася поряд із прильотом російської ракети

Дружина гравця збірної України була поряд із прильотом ракети
Київ зазнав масованого обстрілу російськими балістичними ракетами. Неподалік одного з вибухів опинилася дружина одного з лідерів збірної України з футболу.
Дружина Івана Калюжного на своїй сторінці в Instagram показала, які збитки обстріл завдав родині спортсмена.
Вранці у п'ятницю, 20 грудня, росіяни випустили у Києві балістичні ракети. Декільком районам столиці було завдано серйозних збитків. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 12 людей.
Сім'я Калюжного була неподалік вибуху
У столиці України було зафіксовано пожежі. У людей горіли автомобілі, фасади будинків постраждали внаслідок вибухової хвилі. Анна Рубльовська, дружина Івана Калюжного, опублікувала відео однієї з пожеж.
"Дякую, що живі! Нашого автомобіля більше немає", — написала Анна.
Що відомо про Калюжного
Півзахисник "Олександрії" став зіркою українського футболу лише цього сезону. Впевнена гра 26-річного спортсмена на клубному рівні дозволила йому отримати виклик до національної команди на матчі Ліги Націй.
Калюжний отримав хороші відгуки про гру у складі збірної України. Нещодавно стало відомо, що хавбеком зацікавився донецький "Шахтар".
Нагадаємо, лідер збірної України Михайло Мудрик пояснив, як до його організму міг потрапити мельдоній.
В УАФ обережно висловилися щодо ситуації із можливою дискваліфікацією Михайла Мудрика.
Тим часом у збірній України дебютував футболіст, який через свій характер навряд чи надовго залишиться в команді.
Читайте Новини.LIVE!