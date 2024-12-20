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Дружина гравця збірної України була поряд із прильотом ракети

20 грудня 2024 13:23
Станіслав Костюк - Редактор
Дружина Калюжного опинилася поряд із прильотом російської ракети
Іван Калюжний та Анна Рубльовська. Фото: instagram.com/anyarublevskaya/
Станіслав Костюк - Редактор

Київ зазнав масованого обстрілу російськими балістичними ракетами. Неподалік одного з вибухів опинилася дружина одного з лідерів збірної України з футболу.

Дружина Івана Калюжного на своїй сторінці в Instagram показала, які збитки обстріл завдав родині спортсмена.

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Вранці у п'ятницю, 20 грудня, росіяни випустили у Києві балістичні ракети. Декільком районам столиці було завдано серйозних збитків. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 12 людей.

Ракетний обстріл Києва
Результати ракетного обстрілу Києва Фото: instagram.com/anyarublevskaya/

Сім'я Калюжного була неподалік вибуху

У столиці України було зафіксовано пожежі. У людей горіли автомобілі, фасади будинків постраждали внаслідок вибухової хвилі. Анна Рубльовська, дружина Івана Калюжного, опублікувала відео однієї з пожеж.

"Дякую, що живі! Нашого автомобіля більше немає", — написала Анна.

Іван Калюжний
Іван Калюжний у збірній України. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Що відомо про Калюжного

Півзахисник "Олександрії" став зіркою українського футболу лише цього сезону. Впевнена гра 26-річного спортсмена на клубному рівні дозволила йому отримати виклик до національної команди на матчі Ліги Націй.

Калюжний отримав хороші відгуки про гру у складі збірної України. Нещодавно стало відомо, що хавбеком зацікавився донецький "Шахтар".

Нагадаємо, лідер збірної України Михайло Мудрик пояснив, як до його організму міг потрапити мельдоній.

В УАФ обережно висловилися щодо ситуації із можливою дискваліфікацією Михайла Мудрика.

Тим часом у збірній України дебютував футболіст, який через свій характер навряд чи надовго залишиться в команді.

Київ спорт футбол обстріли дружини футболістів Іван Калюжний

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