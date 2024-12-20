Жена Калюжного оказалась рядом с прилетом российской ракеты

Иван Калюжный и Анна Рублевская. Фото: instagram.com/anyarublevskaya/

Киев подвергся массированному обстрелу российскими баллистическими ракетами. Недалеко от одного из взрывов оказалась супруга одного из лидеров сборной Украины по футболу.

Жена Ивана Калюжного на своей странице в Instagram показала, какой ущерб обстрел нанес семье спортсмена.

Читайте также:

Утром в пятницу, 20 декабря, россияне выпустили по Киеве баллистические ракеты. Нескольким районам столицы был нанесен серьезный ущерб. В результате обстрела пострадало как минимум 12 человек.

Результаты ракетного обстрела Киева. Фото: instagram.com/anyarublevskaya/

Семья Калюжного была недалеко от взрыва

В столице Украины были зафиксированы пожары. У людей горели автомобили, фасады домов пострадали в результате действия взрывной волны. Анна Рублевская, жена Ивана Калюжного, опубликовала видео одного из пожаров.

"Спасибо, что живые! Нашего автомобиля больше нет", — написала Анна.

Иван Калюжный в сборной Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Что известно о Калюжном

Полузащитник "Александрии" стал звездой украинского футбола только в этом сезоне. Уверенная игра 26-летнего спортсмена на клубном уровне позволила ему получить вызов в национальную команду на матчи Лиги Наций.

Калюжный получил хорошие отзывы за игру в составе сборной Украины. Недавно стало известно, что хавбеком заинтересовался донецкий "Шахтер".

Напомним, лидер сборной Украины Михаил Мудрик объяснил, как в его организм мог попасть мельдоний.

В УАФ осторожно высказались по поводу ситуации с возможной дисквалификацией Михаила Мудрика.

Тем временем в сборной Украины дебютировал футболист, который из-за своего характера вряд ли надолго останется в команде.