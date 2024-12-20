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Жена игрока сборной Украины оказалась рядом с прилетом ракеты

20 декабря 2024 13:23
Станислав Костюк - Редактор
Жена Калюжного оказалась рядом с прилетом российской ракеты
Иван Калюжный и Анна Рублевская. Фото: instagram.com/anyarublevskaya/
Станислав Костюк - Редактор

Киев подвергся массированному обстрелу российскими баллистическими ракетами. Недалеко от одного из взрывов оказалась супруга одного из лидеров сборной Украины по футболу. 

Жена Ивана Калюжного на своей странице в Instagram показала, какой ущерб обстрел нанес семье спортсмена. 

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Утром в пятницу, 20 декабря, россияне выпустили по Киеве баллистические ракеты. Нескольким районам столицы был нанесен серьезный ущерб. В результате обстрела пострадало как минимум 12 человек. 

Ракетный обстрел Киева
Результаты ракетного обстрела Киева. Фото: instagram.com/anyarublevskaya/

Семья Калюжного была недалеко от взрыва 

В столице Украины были зафиксированы пожары. У людей горели автомобили, фасады домов пострадали в результате действия взрывной волны. Анна Рублевская, жена Ивана Калюжного, опубликовала видео одного из пожаров. 

"Спасибо, что живые! Нашего автомобиля больше нет", — написала Анна. 

Иван Калюжный
Иван Калюжный в сборной Украины. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya/

Что известно о Калюжном 

Полузащитник "Александрии" стал звездой украинского футбола только в этом сезоне. Уверенная игра 26-летнего спортсмена на клубном уровне позволила ему получить вызов в национальную команду на матчи Лиги Наций. 

Калюжный получил хорошие отзывы за игру в составе сборной Украины. Недавно стало известно, что хавбеком заинтересовался донецкий "Шахтер". 

Напомним, лидер сборной Украины Михаил Мудрик объяснил, как в его организм мог попасть мельдоний. 

В УАФ осторожно высказались по поводу ситуации с возможной дисквалификацией Михаила Мудрика. 

Тем временем в сборной Украины дебютировал футболист, который из-за своего характера вряд ли надолго останется в команде. 

Киев спорт футбол обстрелы жены футболистов Иван Калюжный

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