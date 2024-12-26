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Дом известной украинской спортсменки пострадал от обстрела РФ

26 декабря 2024 18:14
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Обстрел РФ повредил дом известной украинской спортсменки
Украинская спортсменка Марта Федина. Фото: instagram.com/marta_fedina
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Очередной российский обстрел принес много разрушений украинской инфраструктуре, и не только ей. К сожалению, пострадали и дома украинцев.

Дом двукратной призерки Олимпийских игр, чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию Марты Фединой пострадал в результате последнего российского обстрела, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram UAST.

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Что известно о Марте Федине

Марта Федина — первая в истории Украины бронзовая призерка Олимпийских игр в синхронном плавании.

Она также одерживала победы на чемпионатах мира и Европы.

В августе 2024 года 22-летняя Марта Федина объявила о завершении профессиональной карьеры.

Она награждена Орденом княгини Ольги III степени и медалью "За труд и победу".

Напомним, сборная России по футболу анонсировала матчи против команд из Европы.

Британец Тайсон Фьюри оказал финансовую помощь Украине .

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал поездку Михаила Мудрика в Саудовскую Аравию.

Украинский легионер "Эвертона" может "уволить" Гвардиолу из "Манчестер Сити".

спорт Марта Федина обстрелы спортсмены Сборная Украины по артистическому плаванью

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18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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