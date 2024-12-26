Обстрел РФ повредил дом известной украинской спортсменки

Украинская спортсменка Марта Федина. Фото: instagram.com/marta_fedina

Очередной российский обстрел принес много разрушений украинской инфраструктуре, и не только ей. К сожалению, пострадали и дома украинцев.

Дом двукратной призерки Олимпийских игр, чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию Марты Фединой пострадал в результате последнего российского обстрела, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram UAST.

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Что известно о Марте Федине

Марта Федина — первая в истории Украины бронзовая призерка Олимпийских игр в синхронном плавании.

Она также одерживала победы на чемпионатах мира и Европы.

В августе 2024 года 22-летняя Марта Федина объявила о завершении профессиональной карьеры.

Она награждена Орденом княгини Ольги III степени и медалью "За труд и победу".

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