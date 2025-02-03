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Стало відомо, чому гравець, якого веде Динамо, не заграє в УПЛ

3 лютого 2025 09:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо Київ може підписати Салфу Суму із Зіри, але є великий нюанс
Салфу Сума. Фото: "Зіра"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Київське "Динамо" наразі звернуло увагу на футболістів з чемпіонату Азербайджану. Наразі столичний клуб цікавить гвінейський вінгер "Зіри" Салфу Сума.

При цьому, в цей трансфер не вірить азербайджанський журналіст Расад Касімов, слова якого навів портал Sport.ua.

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Салфу Сума
Салфу Сума. Фото: Espace Foot Guinée

Футболіст не підходить "Динамо"

За словами Касімова, Сума є дуже швидким футболістом, який має хорошу техніку та дриблінг.

Однак, мінусом Суми є його слабкі фізичні дані й тому він не допомагає оборонцям.

"У вас фізично міцні футболісти, а Сума не відзначається високими фізичними даними. Він лише швидкісний і напрочуд технічний", — зазначив Касімов.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" може купити гравця за суму в 1 млн євро.  Цікаво, що гравця запропонували "Динамо" агенти.

Цього сезону Сума провів в 23 матчах забив чотири голи і віддав чотири асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 850 тисяч євро.

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Азербайджан футбол Динамо Футбол трансфери УПЛ
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