Динамо Київ може підписати Салфу Суму із Зіри, але є великий нюанс

Стало відомо, чому гравець, якого веде Динамо, не заграє в УПЛ
Київське "Динамо" наразі звернуло увагу на футболістів з чемпіонату Азербайджану. Наразі столичний клуб цікавить гвінейський вінгер "Зіри" Салфу Сума.
При цьому, в цей трансфер не вірить азербайджанський журналіст Расад Касімов, слова якого навів портал Sport.ua.
Футболіст не підходить "Динамо"
За словами Касімова, Сума є дуже швидким футболістом, який має хорошу техніку та дриблінг.
Однак, мінусом Суми є його слабкі фізичні дані й тому він не допомагає оборонцям.
"У вас фізично міцні футболісти, а Сума не відзначається високими фізичними даними. Він лише швидкісний і напрочуд технічний", — зазначив Касімов.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" може купити гравця за суму в 1 млн євро. Цікаво, що гравця запропонували "Динамо" агенти.
Цього сезону Сума провів в 23 матчах забив чотири голи і віддав чотири асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 850 тисяч євро.
Нагадаємо, лідер "Динамо" Віталій Буяльський може перейти в іноземну команду.
Центрбек "Борнмута" Ілля Забарний влітку залишить команду заради ТОП-клубу.
Українська рекордсменка у плаванні Яна Клочкова зробила дивний вибір.
Читайте Новини.LIVE!