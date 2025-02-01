Ньюкасл хоче купити Забарного влітку за 50 млн фунтів

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний взимку не змінить команду. Майбутній трансфер відбудеться в літнє трансферне вікно.

На українця претендують багато клубів, серед яких виділяється "Ньюкасл", оскільки у них найбагатші власники у світовому футболі, повідомив портал footballfancast.com.

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За інформацією джерел, у літнє трансферне вікно "Ньюкасл" готовий почати переговори з "Борнмутом", починаючи з суми 50 млн фунтів стерлінгів. Решта клубів готові були торгуватися починаючи з 40 млн.

Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Сороки" вважають Забарного своєю ціллю номер один, оскільки шанувальником гри українця є їхній головний тренер Едді Хау.

У поточному сезоні Забарний зіграв у 24 матчах за "Борнмут", але результативними діями не вирізнявся.

Нагадаємо, до числа претендентів на Забарного приєдналися італійські гранди.

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