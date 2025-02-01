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Названо суму, з якої Ньюкасл почне переговори щодо Забарного

1 лютого 2025 10:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ньюкасл хоче купити Забарного влітку за 50 млн фунтів
Ілля Забарний. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний взимку не змінить команду. Майбутній трансфер відбудеться в літнє трансферне вікно.

На українця претендують багато клубів, серед яких виділяється "Ньюкасл", оскільки у них найбагатші власники у світовому футболі, повідомив портал footballfancast.com.

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За інформацією джерел, у літнє трансферне вікно "Ньюкасл" готовий почати переговори з "Борнмутом", починаючи з суми 50 млн фунтів стерлінгів. Решта клубів готові були торгуватися починаючи з 40 млн.

Илья Забарный
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Сороки" вважають Забарного своєю ціллю номер один, оскільки шанувальником гри українця є їхній головний тренер Едді Хау.

У поточному сезоні Забарний зіграв у 24 матчах за "Борнмут", але результативними діями не вирізнявся.

Нагадаємо, до числа претендентів на Забарного приєдналися італійські гранди.

Київське "Динамо" незабаром може продати свого капітана Віталія Буяльського.

Колишня зірка "Динамо" після низки оренд знайшов собі нову команду.

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