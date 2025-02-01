Ньюкасл хочет купить Забарного летом за 50 млн фунтов

Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный зимой не сменит команду. Будущий трансфер произойдет в летнее трансферное окно.

На украинца претендуют много клубов, среди которых выделяется "Ньюкасл", поскольку у них самые богатые владельцы в мировом футболе, сообщил портал footballfancast.com.

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По информации источников, в летнее трансферное окно "Ньюкасл" готов начать переговоры с "Борнмутом", начиная с суммы 50 млн фунтов стерлингов. Остальные клубы готовы были торговаться начиная с 40 млн.

Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

"Сороки" считают Забарного своей целью номер один, поскольку поклонником игры украинца является их главный тренер Эдди Хау.

В текущем сезоне Забарный сыграл в 24 матчах за "Борнмут", но результативными действиями не отличался.

Напомним, к числу претендентов на Забарного присоединились итальянские гранды.

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