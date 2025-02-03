Шахтер нашел замену Матвиенко в одном из европейских клубов

Николай Матвиенко в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Руководство донецкого "Шахтера" собирается не только продавать своих игроков, но и усиливать состав другими футболистами. Один из потенциальных новичков может прийти в украинский клуб на позицию защитника.

Такой трансфер будет возможен в случае ухода Николая Матвиенко, сообщает SkySportDE.

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Еще один футболист сборной Украины может уйти из "Шахтера" до закрытия зимнего трансферного окна. Французский "Марсель" интересуется 28-летним Николаем Матвиенко. В случае, если опытный защитник примет приглашение от клуба из Лиги 1, "горняки" сразу же пригласят футболиста ему на замену.

Антониос Пападопулос в матче за "Лугано". Фото: instagram.com/ap8_x/

Кто может перейти в "Шахтер"

Новичков донецкой команды может стать греческий футболист Антониос Пападопулос. Прошлым летом он перешел из дортмундской "Боруссии" в швейцарский "Лугано", где стал одним из лидеров команды. Пападопулос выступает на левом фланге обороны, но может сыграть и в центре защиты.

Трансферная стоимость греческого футболиста составляет 3,5 млн евро. При этом сам 25-летний футболист не против сменить команду. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей за "Лугано" во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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