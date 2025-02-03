Невеста Очеретько удивила пикантной фотосессией

Девушка Олега Очеретько Катерина. Фото: instagram.com/katylavvv

Пока арендованный у "Шахтера" игрок молодежной сборной Украины Олег Очеретько находится на сборах с "Карпатами", интересные вещи происходят у него дома. Возлюбленная футболиста решила порадовать всю страну.

Пикантная фотосессия с любимой девушкой футболиста Катерины появилась в Instagram.

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У Очеретько, как и у очень многих футболистов, девушка работает моделью. Также она активно развивает Instagram, где у нее уже 8 тысяч подписчиков.

Олег Очеретько с Катериной. Фото: instagram.com/katylavvv

Невеста Очеретько показала все свои достоинства

У Катерины в соцсетях много интересных фото, которые можно назвать пикантными. Но последнюю фотосессию выложил фотограф в формате видео бэкстейдж.

Поэтому, вероятно, что вскоре девушка позже опубликует именно фото, где она в почти прозрачном белье.

Очеретько в этом сезоне снова ушел в годичную аренду в "Карпаты". 21-летний игрок в 17 матчах забил три мяча и сделал один ассист за "львов".

У Очеретько есть действующий контракт с "Шахтером" до 31 декабря 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Напомним, ранее жена тренера "Динамо" показала, какая она горячая.

Жена партнера Очеретько по "Шахтеру" начала публиковать пикантные фото после того, как подала на развод.

Также ранее жена игрока "Динамо" показала свой отдых в Дубае.