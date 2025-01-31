Жена Зубкова после развода поразила откровенными фото

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Жена вингера "Шахтера" Александра Зубкова Анна после того как подала на развод, поехала отдыхать. От новых снимков девушки у некоторых подписчиков создалось впечатление, что она ищет нового мужа.

Настолько яркими и пикантными были новые фото девушки в Instagram.

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Зубкова, кроме того, что воспитывает дочь и разводится с мужем, подрабатывала моделью. У девушки специфическая внешность, которая привлекает людей. Сейчас у нее в Instagram 29,2 тысячи фолловеров.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Без мужа легче отдыхать

Побывав на морском побережье, Анна выгуляла свой купальник, который едва прикрывал ее тело.

При этом девушка показала новые платья, которые также понравились ее подписчикам.

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Анна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Интересно, что после поданных документов на развод Анна сохранила улыбку на лице, что говорит о ее готовности понести такой удар.

Еще весной 2024 года Анна обвинила Александра в изменах, но тогда пара не распалась. Возможно, девушка морально себя готовила на этот шаг.

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