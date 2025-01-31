Дружина Зубкова після розлучення вразила пікантними фото

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Дружина вінгера "Шахтаря" Олександра Зубкова Ганна після того, як подала на розлучення, поїхала відпочивати. Від нових знімків дівчини у деяких підписників склалося враження, що вона шукає нового чоловіка.

Настільки яскравими і пікантними були нові фото дівчини в Instagram.

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Зубкова, крім того, що виховує доньку і розлучається з чоловіком, підробляла моделлю. У дівчини специфічна зовнішність, яка приваблює людей. Зараз у неї в Instagram 29,2 тисячі фоловерів.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Без чоловіка легше відпочивати

Побувавши на морському узбережжі, Ганна вигуляла свій купальник, який ледь прикривав її тіло.

При цьому дівчина показала нові сукні, які також сподобалися її підписникам.

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Ганна Зубкова. Фото: instagram.com/mademoiselle.anna/

Цікаво, що після поданих документів на розлучення Ганна зберегла посмішку на обличчі, що свідчить про її готовність понести такий удар.

Ще навесні 2024 року Ганна звинуватила Олександра в зрадах, але тоді пара не розпалася. Можливо, дівчина морально себе готувала на цей крок.

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