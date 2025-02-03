Наречена Очеретька здивувала пікантною фотосесією

Дівчина Олега Очеретька Катерина. Фото: instagram.com/katylavv

Поки орендований у "Шахтаря" гравець молодіжної збірної України Олег Очеретько знаходиться на зборах з "Карпатами", цікаві речі відбуваються у нього вдома. Кохана футболіста вирішила порадувати всю країну.

Пікантна фотосесія з коханою дівчиною футболіста Катериною з’явилася в Instagram.

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У Очеретька, як і в дуже багатьох футболістів, дівчина працює моделлю. Також вона активно розвиває Instagram, де у неї вже 8 тисяч підписників.

Олег Очеретько з Катериною. Фото: instagram.com/katylavv

Наречена Очеретька показала всі свої переваги

У Катерини в соцмережах багато цікавих фото, які можна назвати пікантними. Але останню фотосесію виклав фотограф у форматі відео бекстейдж.

Тому, ймовірно, що невдовзі дівчина опублікує саме фото, де вона в майже прозорій білизні.

Очеретько цього сезону знову пішов в річну оренду в "Карпати". 21-річний гравець у 17 матчах забив три м’ячі та зробив один асист за "левів".

У Очеретька є чинний контракт з "Шахтарем" до 31 грудня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 800 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше дружина тренера "Динамо" показала, яка вона гаряча.

Дружина партнера Очеретька по "Шахтарю" почала публікувати пікантні фото після того, як подала на розлучення.

Також раніше дружина гравця "Динамо" показала свій відпочинок в Дубаї.