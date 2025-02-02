Дружина Олега Гусєва знялася у відвертій фотосесії

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Дружина легенди і нинішнього тренера київського "Динамо" Олега Гусєва знову показала всі свої принади як моделі. Дівчина відпрацювала черговий проєкт, і він виявився дуже гарячим.

Валерія Гусєва нову фотосесію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерія є популярною моделлю, яка вже побувала на обкладинках багатьох глянцевих видань. До того ж красуня активно веде Instagram, де у неї 142 тисячі підписників.

Дружина Гусєва рекламувала косметику під душем

Цього разу Гусєва рекламувала не чужі косметичні засоби, а свої. Валерія почала розвиватися в цьому бізнесі, і її фотосесія якнайкраще приверне увагу до товару.

Уся фотосесія Валерії пройшла в душі в нижній білизні. Дівчина обприскувала себе гелем, що робило її фото більш пікантними.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Зазначимо, що поки дружина розриває соцмережі Олег Гусєв до кінця лютого на тренувальних зборах у Туреччині. Після матчу з РФШ гравці та тренери отримали чотири дні відпочинку, але не всі повернулися в Україну через дуже складну логістику.

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