Дружина Олега Гусєва знялася у відвертій фотосесії

Дружина легенди Динамо знялася в дуже гарячій фотосесії
Дружина легенди і нинішнього тренера київського "Динамо" Олега Гусєва знову показала всі свої принади як моделі. Дівчина відпрацювала черговий проєкт, і він виявився дуже гарячим.
Валерія Гусєва нову фотосесію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Валерія є популярною моделлю, яка вже побувала на обкладинках багатьох глянцевих видань. До того ж красуня активно веде Instagram, де у неї 142 тисячі підписників.
Дружина Гусєва рекламувала косметику під душем
Цього разу Гусєва рекламувала не чужі косметичні засоби, а свої. Валерія почала розвиватися в цьому бізнесі, і її фотосесія якнайкраще приверне увагу до товару.
Уся фотосесія Валерії пройшла в душі в нижній білизні. Дівчина обприскувала себе гелем, що робило її фото більш пікантними.
Зазначимо, що поки дружина розриває соцмережі Олег Гусєв до кінця лютого на тренувальних зборах у Туреччині. Після матчу з РФШ гравці та тренери отримали чотири дні відпочинку, але не всі повернулися в Україну через дуже складну логістику.
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