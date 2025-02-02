Жена Олега Гусева снялась в откровенной фотосессии

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Жена легенды и нынешнего тренера киевского "Динамо" Олега Гусева снова показала все свои прелести как модели. Девушка отработала очередной проект, и он оказался очень горячим.

Валерия Гусева новую фотосессию опубликовала на своей странице в Instagram.

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Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерия является популярной моделью, которая уже побывала на обложках многих глянцевых изданий. К тому же красотка активно ведет Instagram, где у нее 142 тысячи подписчиков.

Жена Гусева рекламировала косметику под душем

На этот раз Гусева рекламировала не чужие косметические средства, а свои. Валерия начала развиваться в этом бизнесе, и ее фотосессия наилучшим образом привлечет внимание к товару.

Вся фотосессия Валерии прошла в душе в нижнем белье. Девушка опрыскивала себя гелем, что делало ее фото более пикантными.

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva/

Отметим, что, пока жена разрывает соцсети, Олег Гусев до конца февраля на тренировочных сборах в Турции. После матча с РФШ игроки и тренера получили четыре дня отдыха, но не все вернулись в Украину из-за очень сложной логистики.

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