Жена Олега Гусева снялась в откровенной фотосессии

Жена легенды Динамо снялась в очень горячей фотосессии
Жена легенды и нынешнего тренера киевского "Динамо" Олега Гусева снова показала все свои прелести как модели. Девушка отработала очередной проект, и он оказался очень горячим.
Валерия Гусева новую фотосессию опубликовала на своей странице в Instagram.
Валерия является популярной моделью, которая уже побывала на обложках многих глянцевых изданий. К тому же красотка активно ведет Instagram, где у нее 142 тысячи подписчиков.
Жена Гусева рекламировала косметику под душем
На этот раз Гусева рекламировала не чужие косметические средства, а свои. Валерия начала развиваться в этом бизнесе, и ее фотосессия наилучшим образом привлечет внимание к товару.
Вся фотосессия Валерии прошла в душе в нижнем белье. Девушка опрыскивала себя гелем, что делало ее фото более пикантными.
Отметим, что, пока жена разрывает соцсети, Олег Гусев до конца февраля на тренировочных сборах в Турции. После матча с РФШ игроки и тренера получили четыре дня отдыха, но не все вернулись в Украину из-за очень сложной логистики.
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