Луїс Яно у складі "Палмейраса" святкує завоювання титулу. Фото: instagram.com/luiz_yano/

Ще один бразильський легіонер може підписати контракт з одним із клубів української Прем'єр-ліги. Львівські "Карпати" претендують на відомого молодого гравця "Палмейраса", а також на відомого молодого гравця "Палмейраса".

"Вердао" хотіли отримати за свого футболіста величезні гроші, але львів'яни заплатять набагато меншу суму, повідомляє UOL.

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Луїс Яно перед матчем. Фото: instagram.com/luiz_yano/

Деталі трансферу "Карпат"

Найближчим часом 19-річний вінгер Луїс Яно приїде в розташування "Карпат" і пройде в клубі медичний огляд. Він підпише з українським клубом контракт терміном на три роки.

"Палмейрас" вважав Луїса Яно майбутньою зіркою світового футболу і навіть прописав у контракті гравця 500 млн євро як відступні. Однак вінгер поки що не зумів розкрити свій потенціал.

Луїс Яно йде з "Палмейраса" на правах вільного агента. Однак бразильський клуб отримає 20% від суми наступного трансферу гравця.

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