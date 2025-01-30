Карпати запропонували контракт молодій зірці з Бразилії

Карпати посилять склад справжньою зіркою з Бразилії
Ще один бразильський легіонер може підписати контракт з одним із клубів української Прем'єр-ліги. Львівські "Карпати" претендують на відомого молодого гравця "Палмейраса", а також на відомого молодого гравця "Палмейраса".
"Вердао" хотіли отримати за свого футболіста величезні гроші, але львів'яни заплатять набагато меншу суму, повідомляє UOL.
Футбольний клуб "Карпати" продовжує активно працювати на зимовому трансферному ринку. Львів'яни знайшли гравця, який закриє позицію на лівому фланзі. Команду Владислава Лупашка поповнить молодий бразилець.
Деталі трансферу "Карпат"
Найближчим часом 19-річний вінгер Луїс Яно приїде в розташування "Карпат" і пройде в клубі медичний огляд. Він підпише з українським клубом контракт терміном на три роки.
"Палмейрас" вважав Луїса Яно майбутньою зіркою світового футболу і навіть прописав у контракті гравця 500 млн євро як відступні. Однак вінгер поки що не зумів розкрити свій потенціал.
Луїс Яно йде з "Палмейраса" на правах вільного агента. Однак бразильський клуб отримає 20% від суми наступного трансферу гравця.
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