Карпаты предложили контракт восходящей звезде из Бразилии

Карпаты усилят состав настоящей звездой из Бразилии
Еще один бразильский легионер может подписать контракт с одним из клубов украинской Премьер-лиги. Львовские "Карпаты" претендуют на известного молодого игрока "Палмейраса".
"Вердао" хотели получить за своего футболиста огромные деньги, но львовяне заплатят гораздо меньшую сумму, сообщает UOL.
Футбольный клуб "Карпаты" продолжает активно работать на зимнем трансферном рынке. Львовяне нашли игрока, который закроет позицию на левом фланге. Команду Владислава Лупашко пополнит молодой бразилец.
Детали трансфера "Карпат"
В ближайшее время 19-летний вингер Луис Яно приедет в расположение "Карпат" и пройдет в клубе медицинский осмотр. Он подпишет с украинским клубом контракт сроком на три года.
"Палмейрас" считал Луиса Яно будущей звездой мирового футбола и даже прописал в контракте игрока 500 млн евро в качестве отступных. Однако вингер пока не сумел раскрыть свой потенциал.
Луис Яно уходит из "Палмейраса" на правах свободного агента. Однако бразильский клуб получит 20% от суммы следующего трансфера игрока.
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