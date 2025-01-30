Карпаты предложили контракт восходящей звезде из Бразилии

Луис Яно в составе "Палмейраса" празднует завоевание титула. Фото: instagram.com/luiz_yano/

Еще один бразильский легионер может подписать контракт с одним из клубов украинской Премьер-лиги. Львовские "Карпаты" претендуют на известного молодого игрока "Палмейраса".

"Вердао" хотели получить за своего футболиста огромные деньги, но львовяне заплатят гораздо меньшую сумму, сообщает UOL.

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Луис Яно перед матчем. Фото: instagram.com/luiz_yano/

Детали трансфера "Карпат"

В ближайшее время 19-летний вингер Луис Яно приедет в расположение "Карпат" и пройдет в клубе медицинский осмотр. Он подпишет с украинским клубом контракт сроком на три года.

"Палмейрас" считал Луиса Яно будущей звездой мирового футбола и даже прописал в контракте игрока 500 млн евро в качестве отступных. Однако вингер пока не сумел раскрыть свой потенциал.

Луис Яно уходит из "Палмейраса" на правах свободного агента. Однако бразильский клуб получит 20% от суммы следующего трансфера игрока.

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