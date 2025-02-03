Шахтар знайшов заміну Матвієнку в одному з європейських клубів

Микола Матвієнко у складі збірної України. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Керівництво донецького "Шахтаря" має намір не тільки продавати своїх гравців, а й посилювати склад іншими футболістами. Один із потенційних новачків може прийти в український клуб на позицію захисника.

Такий трансфер буде можливий у разі відходу Миколи Матвієнка, повідомляє SkySportDE.

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Антоніос Пападопулос у матчі за "Лугано". Фото: instagram.com/ap8_x/

Хто може перейти в "Шахтар"

Новачком донецької команди може стати грецький футболіст Антоніос Пападопулос. Минулого літа він перейшов із дортмундської "Боруссії" до швейцарського "Лугано", де став одним із лідерів команди. Пападопулос виступає на лівому фланзі оборони, але може зіграти й в центрі захисту.

Трансферна вартість грецького футболіста становить 3,5 млн євро. При цьому сам 25-річний футболіст не проти змінити команду. У нинішньому сезоні він зіграв 28 матчів за "Лугано" у всіх турнірах, забив 1 гол та зробив 1 результативну передачу.

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