Цыганков снова стал одним из лучших футболистов Жироны

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Каталонская "Жирона" сумела прервать серию из четырех матчей без побед. Футболист сборной Украины Виктор Цыганков помог своей команде победить "Лас-Пальмас".

Украинский хавбек стал одним из лучших игроков матча, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках 22 тура чемпионата Испании "Жирона" приняла "Лас-Пальмас". Подопечные Мичела Санчеса сумели обыграть одного из аутсайдеров турнира. Голы Руиса и Асприльи принесли каталонской команде победу со счетом 2:1, у гостей единственный мяч забил Силва.

Виктор Цыганков перед игрой. Фото: instagram.com/gironafc/

Как сыграл Цыганков

Полузащитник сборной Украины вышел на поле в стартовом составе "Жироны" и отыграл 72 минуты. Он регулярно подключался к атакам своей команды. В том числе и в конце первого тайма, когда хозяева поля заработали пенальти, но Руис проиграл дуэль вратарю "Лас-Пальмаса".

Оценки за матч "Жирона" — "Лас-Пальмас". Фото: скриншот WhoScored

У Цыганкова был момент в середине первого тайма, Виктор послал мяч в сантиметрах от штанги ворот противника. По итогам противостояния украинец получил вторую лучшую оценку в составе "Жироны" — 7,0. Игроком матча стал Янхель Эррера, который получил 8,6 балла.

По итогам 22 туров "Жирона" занимает 7 место в турнирной таблице. Команду от еврокубковой зоны отделяет одно очко. В следующем поединке каталонцы сыграют на выезде с "Атлетиком" в Бильбао.

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