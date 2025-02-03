Как Лунин спланировал сейв, который принес Реалу Лигу чемпионов

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

В прошлом сезоне украинский вратарь Андрей Лунин помог команде выиграть Лигу чемпионов. Самый большой его вклад был в четвертьфинале против "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти.

Легендарный испанский вратарь Сантьяго Каньисарес рассказал, как украинцу удалось отбить удар Бернарду Силвы с пенальти. Слова эксперта привел портал Relevo.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Как Лунин взял пенальти от "Ман Сити"

Каньисарес заявил, что теперь у него есть возможность раскрыть больше деталей из середины команды в том матче.

По его словам, Лунин и его коллеги все спланировали заранее, когда во время удара Бернарду Силвы по центру ворот Андрей остался стоять на месте.

Каньисарес рассказал, что тренер вратарей "сливочных" Луис Льопис, Лунин и тогдашний голкипер команды Кепа Аррисабалага предполагали, что португалец будет бить по центру ворот. Бернарду часто так бил в АПЛ, на что обратил внимание Кепа, который играл против португальца за "Челси".

Во время серии пенальти украинский голкипер отразил удары двух игроков — Силвы и Матео Ковачича.

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