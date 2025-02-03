Як Лунін спланував сейв, який приніс Реалу Лігу чемпіонів

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Минулого сезону український воротар Андрій Лунін допоміг команді виграти Лігу чемпіонів. Найбільший його вклад був в чвертьфіналі проти "Манчестер Сіті", коли він виграв серію пенальті.

Легендарний іспанський воротар Сантьяго Каньїсарес розповів, як українцю вдалося відбити удар Бернарду Сілви з пенальті. Слова експерта навів портал Relevo.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Як Лунін взяв пенальті від "Ман Сіті"

Каньїсарес заявив, що тепер у нього є можливість розкрити більше деталей з середини команди в тому матчі.

За його словами, Лунін та його колеги усе спланували заздалегідь, коли під час удару Бернарду Сілви по центру воріт Андрій залишився стояти на місці.

Каньїсарес розповів, що тренер воротарів "вершкових" Луїс Льопіс, Лунін і тодішній голкіпер команди Кепа Аррісабалага передбачали, що португалець битиме по центру воріт. Бернарду часто так бив у АПЛ, на що звернув увагу Кепа, який грав проти португальця за "Челсі".

Під час серії пенальті український голкіпер відбив удари двох гравців — Сілви та Матео Ковачича.

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