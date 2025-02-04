Циганков знову став одним із найкращих футболістів Жирони

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Каталонська "Жирона" зуміла перервати серію з чотирьох матчів без перемог. Футболіст збірної України Віктор Циганков допоміг своїй команді перемогти "Лас-Пальмас".

Український хавбек став одним із найкращих гравців матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках 22 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" прийняла "Лас-Пальмас". Підопічні Мічела Санчеса зуміли обіграти одного з аутсайдерів турніру. Голи Руїса та Асприльї принесли каталонській команді перемогу з рахунком 2:1, у гостей єдиний м'яч забив Сілва.

Віктор Циганков перед грою. Фото: instagram.com/gironafc/

Як зіграв Циганков

Півзахисник збірної України вийшов на поле в стартовому складі "Жирони" і відіграв 72 хвилини. Він регулярно підключався до атак своєї команди. Зокрема й наприкінці першого тайму, коли господарі поля заробили пенальті, але Руїс програв дуель воротареві "Лас-Пальмаса".

Оцінки за матч "Жирона" — "Лас-Пальмас". Фото: скриншот WhoScored

Циганков мав момент у середині першого тайму, Віктор послав м'яч у сантиметрах від штанги воріт противника. За підсумками протистояння українець отримав другу найкращу оцінку в складі "Жирони" — 7,0. Гравцем матчу став Янхель Еррера, який отримав 8,6 бала.

За підсумками 22 турів "Жирона" посідає 7 місце в турнірній таблиці. Команду від єврокубкової зони відділяє одне очко. У наступному поєдинку каталонці зіграють на виїзді з "Атлетиком" у Більбао.

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