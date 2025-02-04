Шапаренко може перейти в закордонний клуб, що скуповує українців

Микола Шапаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Турецький "Трабзонспор" до закриття зимового трансферного вікна спробує підписати ще одного українського гравця. Представники клубу готуються до переговорів із київським "Динамо".

До Туреччини може переїхати Микола Шапаренко, повідомляє Haber61.

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Деталі трансферу Шапаренка

Головний тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш давно стежить за прогресом 26-річного футболіста "Динамо". Наставник відвідав матч Ліги Націй за участю збірних України та Грузії для того, щоб із трибуни спостерігати за грою Шапаренка.

Микола Шапаренко під час поєдинку. Фото: пресслужба "Динамо"

Фінансові можливості "Трабзонспора" дозволяють клубу розпочати переговори з "Динамо" щодо трансферу півзахисника. Вони розпочнуться вже цього тижня. "Бордово-сині" хочуть встигнути підписати гравця до закриття трансферного вікна, у клубу на це залишилося 11 днів.

У сезоні 2024/2025 Шапаренко провів за "Динамо" 22 поєдинки у всіх турнірах і забив 4 голи, а також зробив 8 результативних передач.

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